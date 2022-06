Résultat des législatives à Brignoles - Election 2022 (83170) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Résultat des législatives 2022 à Brignoles

Le résultat des élections législatives 2022 à Brignoles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Brignoles. Le représentant Rassemblement National arrive en première place chez les 12574 électeurs inscrits dans la 6ème circonscription du Var résidant à Brignoles. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la 6ème circonscription du Var : 31 autres communes contribuent en effet au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Au niveau de l'agglomération, Frank Giletti a engrangé 34% des voix. Il est suivi par Valérie Gomez-Bassac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alain Bolla (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 25% et 18% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de la 6ème circonscription du Var atteint 58% (soit 5 285 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Brignoles Frank Giletti Rassemblement National 34,31% 33,93% Valérie Gomez-Bassac Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,20% 25,28% Alain Bolla Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,80% 18,12% Elisabeth Lalesart Reconquête ! 7,55% 6,87% Jean-Michel Constans Les Républicains 6,26% 6,91% Laurence Luccioni Ecologistes 2,36% 2,28% Didier Cade Régionaliste 1,66% 0,75% Chantal Lopez Droite souverainiste 1,53% 1,49% Joël Virriat Ecologistes 1,47% 1,64% Hervé Rigaud Ecologistes 1,19% 1,29% Jean-Christophe Thiery Divers 0,72% 0,50% Louis Gueyrard Divers extrême gauche 0,58% 0,56% Daniel Rogier Divers gauche 0,37% 0,37% Participation au scrutin Circonscription Brignoles Taux de participation 46,16% 42,03% Taux d'abstention 53,84% 57,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,51% Nombre de votants 58 855 5 285

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Brignoles sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:47 - Quel score pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Brignoles ? Les votants de Brignoles avaient accordé 19,34% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première étape de l'élection présidentielle. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,0% et 0,69% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 23,03% à Brignoles pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Brignoles ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces indications des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Brignoles. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Lors du dernier scrutin, à Brignoles, Marine Le Pen finissait en pôle position au premier tour de l'élection avec 33,33% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,46%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 19,34% et Éric Zemmour, quatrième à 11,45%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Brignoles ? À Brignoles, l'un des critères principaux du scrutin législatif sera immanquablement le taux de participation. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière économique et énergétique sont par exemple susceptibles d'inciter les citoyens de Brignoles (83170) à se désintéresser de l'élection. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 30,4% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 29,96% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Brignoles lors des élections législatives 2022 ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Au fil des scrutins antérieurs, les 17 716 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 61,63% au premier tour dans la commune à Brignoles, contre un taux d'abstention de 57,67% pour le dernier round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Brignoles Pour ces élections législatives à Brignoles, les 13 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau N 13) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 13 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit sensiblement plus que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à Brignoles : les enjeux

Les électeurs de Brignoles prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 33,3% des voix au premier tour à Brignoles. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,5% et 19,3% des suffrages. Le choix des votants de Brignoles était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (58,7% des voix), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 41,3% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?