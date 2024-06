Résultat des législatives à Pourcieux : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - 49,91% pour le RN à Pourcieux il y a trois semaines Un autre scrutin bien plus proche est venu bousculer l'équilibre établi il y a deux ans. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Pourcieux, avec 49,91% des bulletins devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 10,57%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 8,49%.

14:32 - 36,38% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Pourcieux C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus fort aux législatives 2022 à Pourcieux que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait accumulé 36,38% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 19,45% et 16,59%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 61,13% contre 38,87%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN tirait son épingle du jeu à Pourcieux lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Frank Giletti devant ses concurrents au premier tour, avec 36,57% dans la ville, partie intégrante de la 6ème circonscription du Var. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 56,94%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,06%.

11:02 - Pourcieux : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant le bureau de vote de Pourcieux, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 567 habitants répartis dans 722 logements, cette ville présente une densité de 70 hab/km². Ses 103 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,01%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 21,99% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 40,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 754,24 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, à Pourcieux, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Pourcieux : la mobilisation des électeurs aux législatives La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Pourcieux (83470). Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,04% au premier tour et seulement 41,59% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Pourcieux pour les législatives 2024 ? Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 122 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,14% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 78,09% au deuxième tour, c'est-à-dire 877 personnes.