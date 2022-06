Résultat de la législative à Bron : en direct

Le président-candidat avait obtenu 27,5% des voix à Bron, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. Marine Le Pen accumulait 13,98% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 32,02% (contre 21,95%). Les tendances nationales des ultimes semaines changeront certainement ce décor et donc le résultat des législatives à Bron au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.

L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera sans nul doute l'étendue de la participation à Bron. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à détourner l'attention des habitants de Bron (69500) de leur devoir civique. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 32,18% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 26,48% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Bron en 2017 ?

L'analyse des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 60,15% au premier tour dans la commune à Bron. L'abstention était de 52,5% au second round. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.