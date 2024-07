Résultat des législatives 2024 à Vénissieux : les premiers chiffres du 2e tour

Idir Boumertit (Front populaire) a rassemblé 60,32% des suffrages à Vénissieux le 30 juin 2024, au soir du premier tour des législatives. Cédric Mermet (Rassemblement National) et Ludovic Almeras (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en récupérant 20,88% et 12,75% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Idir Boumertit accumulant cette fois 48,78%, devant Cédric Mermet avec 28,21% et Ludovic Almeras avec 15,62%.

17:29 - Comment la composition démographique de Vénissieux façonne les résultats électoraux ?

À Vénissieux, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec un pourcentage de 43% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 21,86%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 678 euros/an peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 27,03% et d'une population étrangère de 19,81% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,07% à Vénissieux, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.