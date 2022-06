Résultat de la législative à Brou-sur-Chantereine : en direct

12/06/22 11:29

Quel sera la conclusion des élections législatives à Brou-sur-Chantereine (77) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche recevra-t-elle la confiance des électeurs de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 31,32% des voix au premier tour à Brou-sur-Chantereine, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La finaliste malheureuse de la présidentielle de 2022 et le chef de l'Etat de nouveau en fonction avaient obtenu 22,13% et 20,95% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en rassemblant 55,97% des suffrages face à Marine Le Pen (44,03%).