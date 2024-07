Résultat des législatives 2024 à Vaires-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Vaires-sur-Marne : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville de Vaires-sur-Marne, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 10,31% et une densité de population de 2255 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (77,89%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 4 219 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 14,30% et d'une population étrangère de 10,34% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Vaires-sur-Marne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,8% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.