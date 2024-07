Résultat des législatives 2024 à Noisiel : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères cruciaux de ce scrutin législatif est incontestablement le taux d'abstention. Le taux de participation à Noisiel s'élevait à 61,18% pour le 1er tour des législatives 2024. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 64,93% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 71,93% au premier tour, c'est-à-dire 6 337 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 40,38% au premier tour et 41,93% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Noisiel ? La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des Français est notamment susceptible de ramener les électeurs de Noisiel (77186) vers les urnes.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Noisiel

A la mi-journée des élections législatives, Noisiel regorge de diversité et d'activités. Avec ses 15 461 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 090 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,69% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 2 608 résidents étrangers, Noisiel est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 14,02%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2391,74 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Noisiel, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.