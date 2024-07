Résultat des législatives 2024 à Lognes : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique des législatives à Lognes

Comment les électeurs de Lognes peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 41% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 2,04% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2479,93 €/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 3 384 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 28,12% et d'une population étrangère de 13,23% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,5% à Lognes, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.