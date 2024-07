Résultat des législatives 2024 à Chelles : les premiers chiffres du 2e tour

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Chelles ?

Le taux de participation constitue indiscutablement l'un des critères principaux des législatives 2024. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Chelles s'élevait à 38,13%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,82% au premier tour et 59,17% au second tour. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 33 025 personnes en âge de voter dans la ville, 34,17% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 27,8% au premier tour. Les études montrent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Chelles ?