Résultat de la législative à Bruay-la-Buissière : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bruay-la-Buissière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Bruay-la-Buissière ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Bruay-la-Buissière au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a chuté à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 17,56% des voix à Bruay-la-Buissière, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN avait enregistré 52,48% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,51% (contre 22%). 14:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Bruay-la-Buissière Le taux de participation sera incontestablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2022 à Bruay-la-Buissière. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes liées au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, pourraient relativiser l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Bruay-la-Buissière (62700). En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 15 328 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 69,96% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 68,81% au premier tour, c'est-à-dire 10 547 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Bruay-la-Buissière, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément fort Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 46,04% au premier tour des électeurs de Bruay-la-Buissière. Le taux de participation était de 39,31% au round deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Bruay-la-Buissière 11 candidats sont en course dans la seule circonscription de Bruay-la-Buissière ce 12 juin, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de prétendants proportionnel à celui du reste du pays (10 candidatures généralement). Les 15328 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 18 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce premier round.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bruay-la-Buissière comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Françoise Vantouroux Les Républicains Ludivine Rus Parti radical de gauche Michel Dagbert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Rémy Majorczyk Divers Myriane Houplain Reconquête ! Florent Cappe Droite souverainiste Sandrine Coquerie Nouvelle union populaire écologique et sociale Noémie Leu Divers droite Thierry Frappé Rassemblement National Geoffrey Laloux Divers extrême gauche Davy Carincotte Ecologistes

Législatives 2022 à Bruay-la-Buissière : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 52.48% des suffrages au premier tour à Bruay-la-Buissière, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et celui qui joua le rôle de troisième homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 17.56% et 15.51% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Bruay-la-Buissière avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 69.27% des suffrages, laissant donc à Emmanuel Macron 30.73% des suffrages. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Quel sera le résultat des élections législatives à Bruay-la-Buissière ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.