Résultat des législatives à Servins : l'élection 2024 en direct

Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Servins. Dans la commune, qui faisait partie de la 10ème circonscription du Pas-de-Calais, c'est Thierry Frappé qui arrivait en tête au premier tour avec 37,44%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 53,21%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,79%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Servins : ce qu'il faut savoir

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Servins comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 431 logements pour 1 134 habitants, la densité de la commune est de 172 habitants/km². L'existence de 53 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 20,12% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 23,88% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 51,52% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 315,76 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Servins, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.