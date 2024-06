Résultat des législatives à Rebreuve-Ranchicourt : l'élection 2024 en direct

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Rebreuve-Ranchicourt : ce qu'il faut retenir

La structure démographique et socio-économique de Rebreuve-Ranchicourt détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Dans la localité, 15,59% des résidents sont des enfants, et 8,12% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,61%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 510 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,95%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,21%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,5% à Rebreuve-Ranchicourt, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.