Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Ruitz lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Thierry Frappé qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 41,06% dans la commune, partie intégrante de la 10ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 60,03%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,97%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Ruitz et leurs implications électorales

Devant le bureau de vote de Ruitz, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 1 509 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 139 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (8,93%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,56% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 35,79% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 590,30 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ruitz incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.