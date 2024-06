Résultat des législatives à Nœux-les-Mines : premiers chiffres de l'élection 2024

La Nupes, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste portée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 10,06% à Nœux-les-Mines il y a quelques jours. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 4,4% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,5% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,05% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 18% sur place. Le jour du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 22,13% des bulletins dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (14,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,44% pour Yannick Jadot, 3,46% pour Fabien Roussel et 2,33% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par le RN à Nœux-les-Mines

Que déduire de cette avalanche de scores ? La progression du RN, qui se monte déjà à 12 points à Nœux-les-Mines entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 50% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.