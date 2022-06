Résultat de la législative à Brunoy : en direct

Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces indications des ultimes semaines se répéteront certainement sur le résultat des législatives à Brunoy ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Lors de la dernière élection, à Brunoy, Emmanuel Macron accostait en pôle position au 1er tour de l'élection avec 30,29% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,86%. Suivaient Marine Le Pen à 13,8% et Éric Zemmour, quatrième à 8,13%.

14:30 - Le chiffre phare de ces législatives 2022 à Brunoy reste l'abstention

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Brunoy ? Les populations des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 28,52% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,47% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.