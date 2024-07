Résultat des législatives 2024 à Épinay-sous-Sénart : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Analyse démographique et économique des législatives à Épinay-sous-Sénart

Comment les électeurs d'Épinay-sous-Sénart peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 26,35% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 4,6% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 323 euros/an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 22,78% et d'une population immigrée de 28,43% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,76% à Épinay-sous-Sénart, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.