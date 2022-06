En direct

18:48 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de gauche à Bruz ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Bruz, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait atteint 19,95% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 8,86% et 2,43% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 31,24% à Bruz pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Bruz ? Au dernier rendez-vous présidentiel, à Bruz, Emmanuel Macron accostait en pôle position avec 38,2% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,95%, puis Marine Le Pen, en troisième position avec 13,46% et Yannick Jadot à 8,86%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours changeront probablement la donne lors des législatives à Bruz dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives à Bruz À Bruz, l'un des critères forts du scrutin législatif 2022 sera immanquablement le taux de participation. L'inflation serait de nature à modifier les décisions que prendront les habitants de Bruz (35170). Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 13 388 personnes en âge de voter dans la commune, 77,16% étaient allées voter. Le taux de participation était de 78,0% au premier tour, c'est-à-dire 10 443 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Bruz ? L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. En 2017, au moment des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 53,91% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Bruz. La participation était de 43,34% pour le second round. Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.