Résultat des législatives 2024 à Vern-sur-Seiche : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Vern-sur-Seiche

Comment les habitants de Vern-sur-Seiche peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Avec 48,01% de population active et une densité de population de 399 hab par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 7,01% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur le travail. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,77%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 3 656 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,05%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,09%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,01% à Vern-sur-Seiche, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.