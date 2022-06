Résultat des législatives à Bubry - Election 2022 (56310) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Bubry. À Bubry, les 1877 habitants rattachés à la 6ème circonscription du Morbihan ont pris parti pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Jean-Michel Jacques a enregistré 29% des voix dans la commune. Il coiffe au poteau Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Aurélie Le Goff (Rassemblement National) qui captent 27% et 26% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les citoyens enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 49%. L'issue définitive de la législative au niveau de la 6ème circonscription du Morbihan dépendra du vote des électeurs des 44 autres communes qui lui sont rattachées.

Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Bubry, Marine Le Pen se hissait à la tête du vote avec 27,39% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,24%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 19,05% et Jean Lassalle à 6,04%. En revanche en France, Emmanuel Macron concluait ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières heures infléchiront sans doute la situation et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Bubry comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 19,05% des suffrages il y a deux mois dans la localité. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,67% et 1,73% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 24,45% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 406 habitants de Bubry ( Morbihan ) seront invités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant soutiendront-ils ? En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 27% des votes au premier tour à Bubry, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ancien député européen avaient obtenu 26% et 19% des voix. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour en empochant 53% des votes face à Marine Le Pen (47%).