Résultat de la législative à Bully-les-Mines : en direct

12/06/22 17:14

Le scrutin est lancé depuis les premières heures du matin à Bully-les-Mines et il n'est pas trop tard pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 impétrants qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

À Bully-les-Mines, l'un des critères décisifs des élections législatives sera indiscutablement le taux d'abstention. Les habitants des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, 69,19% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. La participation était de 67,57% au premier tour, c'est-à-dire 6 297 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

Lors du dernier scrutin, à Bully-les-Mines, Marine Le Pen accostait en pôle position au premier round de l'élection présidentielle avec 46,94% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,29%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 15,76% et Éric Zemmour à 3,74%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute infléchir ces équilibres à Bully-les-Mines dimanche. Et pour rappel, l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Au même moment, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Bully-les-Mines ( Pas-de-Calais ) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 46,9% des votes au premier tour à Bully-les-Mines. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,3% et 15,8% des suffrages. Le choix des habitants de Bully-les-Mines était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (65,5% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 34,5% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ?