Résultat des législatives à Liévin : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Liévin scruté La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance dans le brouillard. La réserve de voix semble importante à Liévin. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Liévin, le binôme Nupes avait en effet réuni 41,79% des votes dans la commune. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les sondeurs ? Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 9,77% à Liévin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 22% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (9,36%), de Marie Toussaint (2,09%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,62%).

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Liévin ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de scores. Mais quelques grandes directions se distinguent… Le RN devrait s'approcher de 40% à Liévin lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les européennes 2024 s'applique localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est expéditive, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la commune.

15:31 - Un 54,61% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Liévin le 9 juin Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à observer avec précision. D'autant que ce choc est le déclencheur de l'élection qui arrive maintenant. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Liévin, avec 54,61%. Le RN a alors devancé Raphaël Glucksmann à 9,77% et Manon Aubry à 9,36%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Liévin au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du président de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe du Rassemblement national obtenait 45,61% au 1er tour, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 19,7% et 18,38% des voix. Liévin n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 4,14% des suffrages. Au 2e tour, la cheffe du RN écrasait aussi Macron avec 64,64% contre 35,36%.

12:32 - Jérôme Darras (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Liévin Le score en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette législative 2024, localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Liévin, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 36,68% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 41,79% pour Jérôme Darras (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (52,14%). Jérôme Darras remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Liévin façonne les résultats électoraux ? La démographie et la situation socio-économique de Liévin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 23,69%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 1950,77 € par mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (21,05%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (6,29%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Liévin mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,46% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Abstention aux dernières élections législatives à Liévin : un aperçu détaillé Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des derniers rendez-vous électoraux ? Début juin, lors des élections européennes, le taux de participation représentait 44,63% dans la commune de Liévin. La participation était de 47,82% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 40,5% au premier tour et seulement 40,75% au second tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.