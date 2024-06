14:24 - Démographie et politique à Givenchy-lès-la-Bassée, un lien étroit

Devant le bureau de vote de Givenchy-lès-la-Bassée, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 006 habitants répartis dans 400 logements, ce village présente une densité de 260 hab/km². Ses 30 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (89,0%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 27,78% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 59,93% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 181,07 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Givenchy-lès-la-Bassée, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.