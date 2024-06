Résultat des législatives à Festubert : l'élection 2024 en direct

14:24 - Les données démographiques de Festubert révèlent les tendances électorales

La structure démographique et socio-économique de Festubert définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des législatives. Dans le village, 18,45% des résidents sont des enfants, et 23,34% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (12,34%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 509 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,43%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,86%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,2% à Festubert, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.