Résultat des législatives à Cambrin : l'élection 2024 en direct

14:24 - Cambrin et législatives : démographie, économie et choix électoraux

La démographie et le profil socio-économique de Cambrin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,54% et une densité de population de 631 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (14,72%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 473 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,71%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,3%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cambrin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,43% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.