Résultat de la législative à Cachan : en direct

La majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Cachan. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or Jean-Luc Mélenchon avait atteint la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Cachan avec 38,78% des suffrages exprimés, au premier round. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 28,09%, au-dessus de Marine Le Pen à 8,42% et Yannick Jadot à 7,43%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Cachan ?

L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif à Cachan. La hausse des prix de l'essence qui plombe le budget des familles, combinée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à détourner l'attention des habitants de Cachan du vote. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 70,46% dans la commune, à comparer avec une participation de 76,95% au premier tour, c'est-à-dire 13 102 personnes. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.