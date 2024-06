Résultat des législatives à Cantenay-Épinard : l'élection 2024 en direct

12:07 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Cantenay-Épinard

Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 57,28% au niveau de Cantenay-Épinard, contre un taux de participation de 53,98% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,44% au premier tour. Au second tour, 51,06% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Cantenay-Épinard cette année ? Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c'était presque un record.