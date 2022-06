Résultat des législatives à Cantenay-Épinard - Election 2022 (49460) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Cantenay-Épinard

Le résultat des élections législatives 2022 à Cantenay-Épinard est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Maine-et-Loire

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire

Le résultat de l'élection législative 2022 à Cantenay-Épinard a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 27 autres communes participent effectivement au résultat de l'élection législative dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Philippe Bolo a ainsi collecté 42% des votes au niveau de la commune. Il est suivi par Guillaume Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Aurore Lahondès (Rassemblement National) qui recueillent respectivement 30% et 15% des votes. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription électorale atteint 54%, ce qui représente 1 030 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cantenay-Épinard Philippe Bolo Ensemble ! (Majorité présidentielle) 40,81% 42,16% Guillaume Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,32% 29,67% Aurore Lahondès Rassemblement National 15,09% 15,18% Barbara Mazières Reconquête ! 4,13% 3,10% Abderrazak Guerbaa Ecologistes 3,44% 4,40% Stéphane Trottier Divers droite 2,44% 2,50% Régis Crespin Droite souverainiste 2,19% 2,20% Céline L'Huillier Divers extrême gauche 1,58% 0,80% Participation au scrutin Circonscription Cantenay-Épinard Taux de participation 49,69% 54,44% Taux d'abstention 50,31% 45,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08% 2,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73% 0,49% Nombre de votants 41 182 1 030

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cantenay-Épinard sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:39 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche à Cantenay-Épinard ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Cantenay-Épinard comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 15,14% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,93% et 2,97% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 26,04% à Cantenay-Épinard pour ces légilsatives. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Cantenay-Épinard ? À Cantenay-Épinard, Emmanuel Macron glanait la première position de la dernière élection avec 40,32% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 17,18%. Suivaient, avec 15,14%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,93%, Yannick Jadot. Pour ce qui est de la France, c'est un score de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à 21,95%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront peut-être remettre en question la situation lors des législatives à Cantenay-Épinard ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Cantenay-Épinard ? L'un des facteurs forts des élections législatives 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Cantenay-Épinard. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale seraient notamment en mesure de favoriser le pourcentage d'abstention à Cantenay-Épinard (49460). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 887 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 18,34% étaient restés chez eux, contre une abstention de 17,44% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - À Cantenay-Épinard, l'abstention va-t-elle encore augmenter lors des législatives ? Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des résultats des précédents scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. En 2017, au moment des législatives, le taux d'abstention avait atteint 55,1% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Cantenay-Épinard. L'abstention était de 43,24% au second round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Cantenay-Épinard Les résultats des élections législatives 2022 à Cantenay-Épinard vont probablement être publiés peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on saura très vite qui des 8 candidats se qualifie au 2e tour.

Législatives 2022 à Cantenay-Épinard : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 40,3% des suffrages au premier tour à Cantenay-Épinard, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 17,2% et 15,1% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Cantenay-Épinard grâce à 74,2% des votes, abandonnant ainsi 25,8% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens votant à Cantenay-Épinard (49460) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France.