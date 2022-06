Résultat de la législative à Capesterre-de-Marie-Galante : 2e tour en direct

19/06/22 17:26

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Capesterre-de-Marie-Galante. Les candidats Divers gauche ont obtenu 92,44% des voix à l'occasion du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. Ils sont ressortis devant les candidats Rassemblement National et Ecologistes qui obtiennent dans l'ordre 5,86% et 0,62% des voix.

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 52,6% des voix au premier tour à Capesterre-de-Marie-Galante, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 18,3% et 18,2% des suffrages. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen était finalement ressortie en tête du second tour en empochant 65,1% des voix face à Emmanuel Macron (34,9%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un membre de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Les citoyens de Capesterre-de-Marie-Galante ( Guadeloupe ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.