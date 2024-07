Résultat des législatives 2024 à Terre-de-Haut (97137) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Terre-de-Haut, que vont trancher les supporters de gauche ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages glanés à l'échelle de l'Hexagone sont un premier indicateur. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire lors du premier tour des législatives la semaine dernière à Terre-de-Haut. Le ticket Divers centre s'illustrait au premier tour, avec 40,46 % des voix. La gauche avait pourtant retourné la situation au second tour il y a deux ans, avec Elie Califer (Divers gauche) au sommet avec 100,00%.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 22 points à Terre-de-Haut Le nombre de bulletins glanés par le RN sera une des clés pour ces législatives localement. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 22 points à Terre-de-Haut entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Une marche de plus devrait être passée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Terre-de-Haut ? Il s'agit dorénavant de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera semblable à celle de 2022 ou éloignée. Aux législatives à Terre-de-Haut il y a deux ans, c'est Elie Califer (Divers gauche) qui s'imposait au premier tour, avec 47,65%. Un seul candidat parvenait au second tour, une particularité synonyme de victoire assurée pour Elie Califer sur place.

20:05 - À Terre-de-Haut, les résultats des législatives aussi justes aujourd'hui ? A en croire les dernières projections diffusées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de rafler moins de 250 députés au terme des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron préserveraient jusqu'à 120 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités de chaque territoire. Grâce à 40,46% des bulletins de vote, Jennifer Linon (Divers centre) a pris la pôle position à Terre-de-Haut, le 30 juin lors du 1er round de la législative. Elie Califer (Parti socialiste) captait 34,45%. Enfin, Lydie Marie Monthouël (Rassemblement National) obtenait 22,08% des électeurs. Les habitants passés par les bureaux de vote de Terre-de-Haut avaient réalisé un autre choix que ceux de la 4ème circonscription de la Guadeloupe, puisque Elie Califer y remportait ce premier tour, avec cette fois 57,9% devant Jennifer Linon avec 21,86% et Lydie Marie Monthouël avec 11,79%.

19:21 - Participation à Terre-de-Haut : un sursaut par rapport aux élections européennes Au cours des dernières consultations démocratiques, les 1 544 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Terre-de-Haut était de 31,45%, surpassant de 19 points celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 890 personnes en âge de voter à Terre-de-Haut, 12,06% s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir, contre une participation de 9,53% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au second tour à Terre-de-Haut ? L'un des facteurs clés de ces législatives 2024 est indiscutablement le niveau d'abstention. Dans la commune, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 31,45%. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 33,53% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 38,13% au second tour, soit 700 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 15,86% au premier tour. Au second tour, 11,17% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Terre-de-Haut ? L'inflation dans le pays est par exemple en mesure de ramener les habitants de Terre-de-Haut dans les isoloirs.

17:29 - Les défis socio-économiques de Terre-de-Haut et leurs implications électorales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Terre-de-Haut, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 496 habitants répartis dans 1 106 logements, cette commune présente une densité de 266 habitants/km². Ses 261 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 475 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (6,06%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 27,2% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 42,11% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1144,70 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, à Terre-de-Haut, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.