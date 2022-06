Résultat des législatives à Carqueiranne - Election 2022 (83320) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Carqueiranne

Le résultat des élections législatives 2022 à Carqueiranne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Carqueiranne. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les 9049 habitants de Carqueiranne votant dans la 3ème circonscription du Var. Reste à déterminer si les citoyens des 5 autres communes faisant partie de la 3ème circonscription du Var voteront comme ceux de Carqueiranne. Dans la ville, Isabelle Monfort a raflé 33% des votes. Stephane Rambaud (Rassemblement National) et Julia Peironet Bremond (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à respectivement 23% et 14% des suffrages. L'abstention parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 50% (4 539 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Carqueiranne Isabelle Monfort Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,78% 33,09% Stephane Rambaud Rassemblement National 27,03% 22,74% Julia Peironet Bremond Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,27% 14,29% Valérie Rialland Les Républicains 11,02% 10,50% Salomé Benyamin Reconquête ! 8,17% 9,17% Michel Grégoire Ecologistes 1,88% 1,65% Olivier Calabro Divers droite 1,59% 2,25% Geoffrey Denizart Droite souverainiste 1,48% 1,26% Alexis Dominiak Ecologistes 1,42% 1,44% Magalie Stortz Ecologistes 1,33% 1,37% Delphine Rolland Régionaliste 0,89% 0,81% Pierre Deidon Divers extrême gauche 0,59% 0,61% Florian Fimbel Divers 0,55% 0,81% Participation au scrutin Circonscription Carqueiranne Taux de participation 48,92% 49,84% Taux d'abstention 51,08% 50,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34% 1,24% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,38% Nombre de votants 50 911 4 510

