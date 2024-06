En direct

19:51 - La gauche aussi dans les favoris à la Farlède pour ces législatives ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Au cours du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 15,31% des votes dans la commune. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,86% à la Farlède. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant encore autour des 15% sur place.

18:42 - Le RN a nettement avancé à la Farlède en 5 ans Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette avalanche de scores. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à environ 40% ou plus à la Farlède ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à la Farlède début juin ? Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1934 électeurs de la Farlède ont en effet préféré le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait 48,94% des voix face à Valérie Hayer à 12,63% et Raphaël Glucksmann à 8,86%.

14:32 - 32,83% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à la Farlède Point à retenir : le RN avait fait au premier tour un score plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Elle avait accumulé 32,83% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, confortés respectivement par 23,6% et 13,84%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 57,56% contre 42,44%).

12:32 - Quel score à la Farlède pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à la Farlède. C'est en effet Laure Lavalette qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 33,18% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Var. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 53,47%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,53%.

11:02 - Les données démographiques de la Farlède révèlent les tendances électorales Comment les électeurs de la Farlède peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 14,64% des résidents sont des enfants, et 9,56% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,86%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 261 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,07%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,58%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Farlède mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,8% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - La Farlède : quel était le niveau d'abstention aux élections législatives ? Au fil des dernières années, les 9 781 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 7 252 électeurs de la Farlède avaient participé au vote (soit 55,67%). Le taux de participation était de 50,64% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 46,41% au premier tour et seulement 46,5% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à la Farlède ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 74,89% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,39% au second tour, ce qui représentait 5 262 personnes.