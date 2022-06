Résultat de la législative à Carrières-sous-Poissy : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Carrières-sous-Poissy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Les enquêtes sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Carrières-sous-Poissy ? Le président sortant avait obtenu 27,24% des voix à Carrières-sous-Poissy, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN grimpait à 14,01% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 39,48% (contre 22%). Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront certainement infléchir ce décor et donc le résultat des législatives à Carrières-sous-Poissy ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir. Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Carrières-sous-Poissy À Carrières-sous-Poissy, le niveau de participation constituera indéniablement un critère fort de ce scrutin législatif 2022. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 9 722 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 34,49% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 28,19% au premier tour. Le conflit ukrainien et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient susceptibles de faire baisser la participation à Carrières-sous-Poissy (78955). 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Carrières-sous-Poissy ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté généralement les citoyens de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 8 829 personnes aptes à voter à Carrières-sous-Poissy avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 38,72%). Le taux de participation était de 32,71% pour le tour deux. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tardivement à Carrières-sous-Poissy pour les législatives Le scrutin est lancé depuis les premières heures du matin à Carrières-sous-Poissy et il n'est pas trop tard pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 20 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique qui couvre la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Carrières-sous-Poissy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Mélinda Sauger Nouvelle union populaire écologique et sociale Julian Verilhac Divers Thibault de Montbrial Les Républicains Cécile Perraudin Divers extrême gauche Bénédicte Lemiere Divers Natalia Pouzyreff Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maria Macedo de Souza Rassemblement National Jean-Luc Suzé Ecologistes Stéphane Boucher Reconquête ! Catherine Onofri Droite souverainiste

Législatives 2022 à Carrières-sous-Poissy : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 16 363 votants de Carrières-sous-Poissy (Yvelines) seront incités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche obtiendra-t-elle la majorité des voix des administrés de cette agglomération à l'instar du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 39,5% des suffrages au premier tour à Carrières-sous-Poissy, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancienne députée européenne avaient obtenu 27,2% et 14,0% des voix. Avec la défaite de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en rassemblant 72,1% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 27,9% des suffrages.