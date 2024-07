Résultat des législatives 2024 à Achères : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Achères : législatives et dynamiques démographiques

Quelle influence la population d'Achères exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 41% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,2%. En outre, le taux de familles propriétaires (41,7%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de familles possédant au moins une automobile (74,01%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 5 764 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 14,88% et d'une population immigrée de 19,65% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Achères mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,99% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.