Résultat de la législative à Carrières-sur-Seine : en direct

12/06/22 17:14

À Carrières-sur-Seine, le niveau d'abstention constituera sans nul doute un facteur fort de ces législatives. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement inciter les citoyens de Carrières-sur-Seine (78420) à se désintéresser de l'élection. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,29% dans la ville, contre un taux de participation de 80,77% au premier tour, ce qui représentait 7 757 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

Les inscrits sur les listes électorales de Carrières-sur-Seine ( Yvelines ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 40% des suffrages au premier tour à Carrières-sur-Seine. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21% et 11% des votes. Le choix des administrés de Carrières-sur-Seine était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (78% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 22% des voix. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour remporter une majorité à l'hémicycle ?