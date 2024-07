Résultat des législatives 2024 à Marly-le-Roi : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat de Marly-le-Roi : un regard sur la démographie locale

Dans la ville de Marly-le-Roi, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,17% et une densité de population de 2512 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 40,53%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,49% et d'une population étrangère de 6,83% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,14% à Marly-le-Roi, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.