17:57 - Les enjeux locaux de Croissy-sur-Seine : tour d'horizon démographique

En pleine campagne électorale législative, Croissy-sur-Seine est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 48,39% de cadres pour 10 399 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Avec 1 105 entreprises, Croissy-sur-Seine permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,16% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 1 359 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 5629,92 euros/mois, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Pour résumer, à Croissy-sur-Seine, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.