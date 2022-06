Résultat de la législative à Carros : en direct

17:09 - Les grandes tendances des sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Carros ?

Marine Le Pen avait atteint la première position à l'issue de la dernière élection à Carros avec 32,91% des suffrages exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 21,65%, surclassant Emmanuel Macron à 18,57% et Éric Zemmour à 11,37%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront sans doute chambouler ces équilibres à Carros, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle est tombé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.