En direct

19:35 - Quel score pour le Front populaire à la fin de ces législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, est électoralement incertain. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 10,91% des voix dans la commune. Une performance à comparer avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 4,97% à Castagniers. Mais ce sont 9% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (3,83%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,3%) et enfin de Léon Deffontaine (0,89%).

18:42 - Le RN a solidement avancé à Castagniers Difficile de mettre en perspective cette masse de données. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN termine à environ 30% ou plus à Castagniers ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 50,38% pour Jordan Bardella à Castagniers le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière semble également pertinent au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 395 habitants de Castagniers passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella glanait 50,38% des suffrages devant Marion Maréchal à 11,1% et François-Xavier Bellamy à 9,18%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Castagniers lors de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est certainement la référence pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 39,22% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Castagniers. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,48% et Éric Zemmour troisième avec 15,83%. Jean-Luc Mélenchon prenait la quatrième place avec seulement 9,03% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est aussi la cheffe de file du parti d'extrême droite qui l'emportait avec 67,29%, devant Emmanuel Macron à 32,71%.

12:32 - À Castagniers, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Lors des dernières législatives à Castagniers, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 19,91% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 38,50% pour Christelle d'Intorni (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 74,80%. Christelle d'Intorni conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Castagniers et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Castagniers comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 752 logements pour 1 687 habitants, la densité de la ville est de 209 hab/km². Avec 184 entreprises, Castagniers est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,95% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,87% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 44,1% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 801,39 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Castagniers, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Castagniers Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des élections législatives à Castagniers ? Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,55% au premier tour. Au second tour, 47,99% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Castagniers ? En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,63% dans la commune. La participation était de 79,62% au second tour, c'est-à-dire 1 090 personnes.