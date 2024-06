En direct

19:49 - Les 17,1% de la Nupes font envie Une autre interrogation de ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 6,18% à Saint-Martin-du-Var. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 5,8% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,36% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,35% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 17% sur place. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Martin-du-Var, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu également 17,1% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a largement séduit à Saint-Martin-du-Var Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 35% à Saint-Martin-du-Var ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 51,18% pour le Rassemblement national à Saint-Martin-du-Var au début du mois Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste dirigée par Bardella qui a dominé les élections européennes il y a trois semaines à Saint-Martin-du-Var, avec 51,18% des suffrages exprimés, soit 671 voix dans la ville, devant celle de Marion Maréchal avec 8,47%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 8,31%.

14:32 - À Saint-Martin-du-Var, le résultat de la présidentielle toujours pertinent Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Saint-Martin-du-Var lors de l'élection présidentielle avec un score de 37,07% dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,01% et 13,88% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 11,87% des voix. Pour le second tour de l'élection, c'est aussi la candidate du parti frontiste qui se plaçait en tête avec 62,96%, devant Emmanuel Macron à 37,04%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le nombre de votes en faveur du RN sera très commenté pour ces élections de l'Assemblée, au niveau local, comme au niveau national. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Saint-Martin-du-Var lors des législatives de 2022. On retrouvait en effet Frank Khalifa devant ses concurrents au premier tour, avec 27,21% dans la ville, qui faisait partie de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes. Christelle d'Intorni (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 64,21%.

11:02 - Élections à Saint-Martin-du-Var : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Martin-du-Var, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 3 375 habitants répartis dans 1 349 logements, cette commune présente une densité de 515 habitants par km². Ses 244 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,51%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 25,06% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,85%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 31 417 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Martin-du-Var, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, se joignent aux défis français.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Saint-Martin-du-Var : scrutin en cours À Saint-Martin-du-Var, l'une des grandes inconnues des législatives 2024 sera immanquablement l'abstention. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 2 300 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 20,43% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,64% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,86% au premier tour. Au deuxième tour, 57,48% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Martin-du-Var ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment capables d'impacter les choix que feront les électeurs de Saint-Martin-du-Var.