En direct

18:48 - Quel résultat aux législatives de Castelsarrasin pour la coalition LFI-PS-EELV ? Dans les 7 bureaux de vote de Castelsarrasin, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait obtenu 15,68% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,2% et 1,59% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 19,47% à Castelsarrasin pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Castelsarrasin ? À Castelsarrasin, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place de la dernière élection avec 35,78% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 21,42%. Arrivaient ensuite, avec 15,68%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,73%, Éric Zemmour. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront peut-être bouleverser cette donne lors des législatives dans la cité, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - À Castelsarrasin, le chiffre phare de ces élections législatives demeure la participation Le taux de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif à Castelsarrasin. Le conflit ukrainien et ses retombées sur les tarifs du gaz et de l'essence pourraient bénéficier au camp de l'abstention à Castelsarrasin. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 30,1% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 28,86% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Castelsarrasin ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté généralement les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Au moment des dernières législatives, 44,23% des inscrits sur les listes électorales de Castelsarrasin s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 42,68% pour le deuxième round.