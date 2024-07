Résultat des législatives 2024 à Orgueil (82370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? Le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Orgueil, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 19,27% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Orgueil Le nombre d'électeurs séduits par la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 23 points à Orgueil entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il n'est pas impossible que le RN arrive vainqueur à Orgueil ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Orgueil pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Le score de la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet va ainsi être le déterminant pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale au niveau local. Le RN va-t-il encore gagner à Orgueil, comme lors des législatives 2022 ? Les élections législatives avaient déjà donné lieu à un bon score pour le RN à l'époque à Orgueil. On retrouvait en effet Marine Hamelet au sommet au premier tour, avec 33,33% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 61,46%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,54%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le RN à ce stade Marine Hamelet (Rassemblement National) a recueilli 56,26% des suffrages à Orgueil dimanche 30 juin, lors du premier tour des législatives. En 2e position, Claudie Chretien (Nouveau Front populaire) recevait 19,27%. Jules Duffaut (Majorité présidentielle) obtenait 12,29% des électeurs. C'est aussi Marine Hamelet qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 49,17%, devant Claudie Chretien avec 18,54% et Jules Duffaut avec 15,6%.

19:21 - Elections à Orgueil : quelles leçons tirer des taux de participation ? L'analyse des précédentes élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Le 1er tour des législatives 2024 à Orgueil a connu un pourcentage d'abstention de 30,7%, plus bas de 14 points que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 44,71% dans la commune d'Orgueil, contre un taux d'abstention de 48,04% il y a 5 ans. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Orgueil reste l'abstention L'un des critères principaux de ces élections législatives 2024 est indéniablement le taux d'abstention. Dans la commune, le taux d'abstention lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 30,7%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 20,35% des personnes en âge de voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 21,22% au deuxième tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,04% au premier tour. Au deuxième tour, 54,36% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Orgueil ?

17:29 - Orgueil : législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire d'Orgueil, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 721 habitants répartis dans 691 logements, cette localité présente une densité de 115 hab par km². Ses 86 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 514 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,23% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 26,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,02% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 562,84 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Orgueil, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.