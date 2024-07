Résultat des législatives 2024 à Moissac : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives à Moissac ?

À Moissac, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est l'étendue de l'abstention. Les résidents de Moissac ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 65,02%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,62% au premier tour et 46,45% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Moissac ce soir ? Au second tour de la dernière présidentielle, 71,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote. La participation était de 74,6% au premier tour, c'est-à-dire 6 498 personnes. Les appels à contrer le Rassemblement national pourraient potentiellement nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Moissac (82200).