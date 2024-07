Résultat des législatives 2024 à Saint-Nicolas-de-la-Grave (82210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les orphelins du Front populaire convoités La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des votes qu'a obtenus le bloc au niveau du pays, contre plus de 25,6% pour la Nupes en 2022. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,97% des suffrages à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 17,14% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 21 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Saint-Nicolas-de-la-Grave L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 21 points à Saint-Nicolas-de-la-Grave entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut penser que le RN sera vainqueur à Saint-Nicolas-de-la-Grave ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori ce soir Le résultat de la formation menée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces élections 2024 localement, comme au niveau national. Le parti lepéniste va-t-il encore s'imposer à Saint-Nicolas-de-la-Grave, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national réalisait également un très gros résultat à Saint-Nicolas-de-la-Grave à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Marine Hamelet en tête au premier tour, avec 27,84% dans la ville. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 50,54%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,46%.

20:05 - Marine Hamelet (Rassemblement National) déjà en avance avec 48,07% à Saint-Nicolas-de-la-Grave aux législatives Dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Nicolas-de-la-Grave ont plébiscité Marine Hamelet (Rassemblement National), qui a bénéficié de 48,07% des votes. Jules Duffaut (Ensemble !) et Claudie Chretien (Union de la gauche) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 19,26% et 15,97% des électeurs à l'échelle de la métropole. Marine Hamelet était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 49,17%, devant Claudie Chretien avec 18,54% et Jules Duffaut avec 15,6%.

19:21 - Participation à Saint-Nicolas-de-la-Grave : un sursaut par rapport aux européennes En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Les données montrent un taux d'abstention de 32,27% au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Nicolas-de-la-Grave, inférieur de 12 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 44,62% dans la commune de Saint-Nicolas-de-la-Grave. Le taux d'abstention était de 45,68% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Nicolas-de-la-Grave lors du deuxième round des législatives ? À Saint-Nicolas-de-la-Grave, l'une des clés de ce scrutin législatif est l'étendue de la participation. Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 32,27%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,97% au premier tour et 50,54% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Nicolas-de-la-Grave ce soir ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,47% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 23,62% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français est par exemple en mesure de faire augmenter le taux de participation à Saint-Nicolas-de-la-Grave.

17:29 - Saint-Nicolas-de-la-Grave : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Saint-Nicolas-de-la-Grave, les élections sont en cours. Avec ses 2 293 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 140 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,94%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 147 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 7,09%, Saint-Nicolas-de-la-Grave est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,96%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2031,92 €/mois. À Saint-Nicolas-de-la-Grave, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.