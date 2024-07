Résultat des législatives 2024 à Dieupentale (82170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quels peuvent être les reports de voix en faveur du Front populaire à Dieupentale ? Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale pour le premier tour des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN ce soir. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,99% des voix à Dieupentale. Un score à comparer néanmoins avec les 21,84% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,93% pour Yannick Jadot, 2,2% pour Fabien Roussel et 1,73% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national en force à Dieupentale aux législatives Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives 2024 sera très analysé. Le RN devrait s'approcher de la victoire à Dieupentale lors du second tour de ces législatives si la tendance démarrée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) se répercute localement, ce qui suppose un report de voix favorable. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire un député ici ce dimanche 7 juillet ? L'addition est assez risquée, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la municipalité.

20:29 - Le Rassemblement national en pôle position aux dernières législatives à Dieupentale Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi très observé pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Le RN va-t-il de nouveau gagner à Dieupentale, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national se hissait aussi en première position à Dieupentale lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, c'est Marine Hamelet qui arrivait en tête au premier tour avec 30,84%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 56,44%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,56%.

20:05 - Des législatives positives pour le Rassemblement national à ce stade Marine Hamelet (Rassemblement National) a réuni 45,7% des voix à Dieupentale le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour de la législative. Claudie Chretien (Union de la gauche) et Jules Duffaut (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient avec, dans l'ordre, 18,99% et 16,84% des votants à l'échelle de la ville. Marine Hamelet était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 49,17%, devant Claudie Chretien avec 18,54% et Jules Duffaut avec 15,6%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Dieupentale ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 648 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Comme précisé dans la publication précédente, la participation lors du premier tour des législatives à Dieupentale était de 68,84%, plus importante que celle des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 188 personnes en âge de voter à Dieupentale, 53,96% avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 52,00% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Dieupentale, quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives à Dieupentale, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Dieupentale s'élevait à 68,84%. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 78,74% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 77,6% au deuxième tour, ce qui représentait 873 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,78% au premier tour et 45,94% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Dieupentale ? Le rejet de la politique en place serait par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Dieupentale (82170).

17:29 - Élections législatives à Dieupentale : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Dieupentale, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 634 habitants répartis dans 691 logements, cette ville présente une densité de 268 habitants par km². Ses 105 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (85,09%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 20,69% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 57,45% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1006,60 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Dieupentale, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.