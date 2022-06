Résultat des législatives à Cayenne - Election 2022 (97300) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Cayenne

Le résultat des élections législatives 2022 à Cayenne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Guyane

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Cayenne. Dans la 1ère circonscription de la Guyane, les 24933 électeurs de Cayenne ont opté pour la candidate Régionaliste. Le taux de participation s'élève à 25% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 1ère circonscription de la Guyane. Yvane Goua a enregistré 25% des votes au niveau de la ville. Elle arrive devant Jean-Victor Castor (Régionaliste) et Boris Chong-Sit (Divers droite) qui captent 18% et 13% des voix. Reste à savoir si les électeurs des 7 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Cayenne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cayenne Yvane Goua Régionaliste 20,77% 25,46% Jean-Victor Castor Régionaliste 17,30% 18,20% Boris Chong-Sit Divers droite 15,62% 13,44% Joëlle Prevot-Madere Divers droite 11,49% 9,83% Thibault Lechat-Vega Divers gauche 6,45% 5,81% Jérôme Harbourg Rassemblement National 5,43% 4,48% Philippe Bouba Divers gauche 5,40% 4,63% Line Letard Régionaliste 2,90% 3,34% Emmanuel Felissaint Divers gauche 2,56% 1,48% Rudy Stephenson Divers gauche 2,55% 2,27% Alix Madeleine Divers centre 2,29% 2,72% Christophe Madère Divers gauche 1,60% 1,82% Rolande Chalco-Lefay Divers gauche 1,40% 1,00% Mylène Mathieu Divers gauche 1,19% 1,31% Myrtha Cattier Divers gauche 0,96% 1,70% Aurore Sagne Divers gauche 0,77% 0,93% Jessika Delar-René Divers gauche 0,74% 0,80% Yari Contout Divers gauche 0,57% 0,78% Participation au scrutin Circonscription Cayenne Taux de participation 27,27% 24,54% Taux d'abstention 72,73% 75,46% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95% 2,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,63% Nombre de votants 15 544 6 118

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cayenne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Pour la gauche, les 52,01% de Jean-Luc Mélenchon à Cayenne donnent de l'espoir Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si l'élection présidentielle de 2022 s'était jouée à Cayenne, le député de Marseille ayant cumulé 52,01% des suffrages dans la ville. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,15% et 1,62% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 55,78% à Cayenne pour ces légilsatives. 16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Cayenne ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Cayenne au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Au précédent scrutin, à Cayenne, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en tête au 1er round de l'élection présidentielle avec 52,01% des voix, devant Marine Le Pen à 18,72%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron à 12,47% et Éric Zemmour, quatrième à 4,3%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives 2022 à Cayenne L'un des critères décisifs des législatives 2022 sera indiscutablement le taux de participation à Cayenne. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont capables d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Cayenne (97300). En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 40,06% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 38,25% au premier tour, soit 9 481 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Cayenne à l'occasion des législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette ville lors des scrutins précédents ? Il y a cinq ans, durant les législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 73,33% au premier tour dans la commune à Cayenne. Le taux d'abstention était de 78,47% au deuxième round. 09:30 - Les votants de Cayenne ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Cayenne et il y a encore de la marge pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 18 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à Cayenne : les enjeux

Les citoyens de Cayenne reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 52% des voix au premier tour à Cayenne, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La candidate d'extrême-droite et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 19% et 12% des suffrages. Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour en réunissant 65% des votes face à Emmanuel Macron (35%). La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche remportera-t-elle la majorité des votes des votants de cette commune à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?