Résultat des législatives 2024 à Macouria : les premiers chiffres du 2e tour

La participation constitue indéniablement l'une des clés des élections législatives. Le pourcentage de participation à Macouria était de 33,67% pour le premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 20,73% au premier tour et 30,05% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 42,77% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 38,5% au premier tour, ce qui représentait 2 711 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient de nature à ramener les citoyens de Macouria vers les urnes.

17:29 - Macouria : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la ville de Macouria, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 32,76% et une densité de population de 31 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2304,52 euros/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 26,30% et d'une population étrangère de 30,99% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 8,83% à Macouria, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.