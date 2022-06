En direct

20:15 - Que vont décider les supporters de gauche à Ceton ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 12,01% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Ceton le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,85% et 1,55% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 16,41% à Ceton pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Ceton ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, à Ceton, Marine Le Pen avait terminé en première position avec 30,68% des voix, devant Emmanuel Macron à 30,2%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 12,01% et Valérie Pécresse à 7,85%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront peut-être bouleverser la donne lors des législatives dans la commune ce dimanche. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Ceton Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Ceton ? La peur d'une résurgence de la pandémie de coronavirus et son impact en matière sanitaire et économique pourraient en effet impacter la participation à Ceton (61260). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,0% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 23,57% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Ceton quels étaient les chiffres de la participation à Ceton en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'étude des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, parmi les 1 244 personnes en âge de voter à Ceton, 48,23% avaient pris part au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 40,51% au second round.