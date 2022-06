Résultat des législatives à Chabanière - Election 2022 (69440) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Chabanière

Le résultat des élections législatives 2022 à Chabanière est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Chabanière. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de bulletins de votes parmi les 3312 citoyens de Chabanière de la 11ème circonscription du Rhône. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Chabanière. Les habitants de 37 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône. La participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour cette circonscription s'élève à 53%, ce qui représente 1 746 votants. Jean-Luc Fugit a obtenu 36% des votes. Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Paul Vidal (Les Républicains) le suivent avec 22% et 17% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chabanière Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,55% 36,38% Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,60% 21,63% Michel Dulac Rassemblement National 20,07% 14,81% Paul Vidal Les Républicains 15,14% 16,62% Charles Ascarino Reconquête ! 4,65% 2,86% Sophie Spennato Ecologistes 3,36% 3,21% Pierre-Henri Communal Droite souverainiste 1,29% 1,98% Alexis Martinon Ecologistes 0,89% 0,64% Christophe Chirat Divers 0,87% 1,22% Isabelle Browning Divers extrême gauche 0,86% 0,35% Mohsen Allali Divers gauche 0,53% 0,12% Aude Rossolini Divers droite 0,18% 0,17% Participation au scrutin Circonscription Chabanière Taux de participation 48,64% 52,72% Taux d'abstention 51,36% 47,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,29% Nombre de votants 46 971 1 746

