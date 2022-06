Résultat de la législative à Chailles : 2e tour en direct

17:28 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Chailles ?

A l'occasion du premier round des législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Chailles ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 31,39% des suffrages. Elle a précédé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui récupèrent dans l'ordre 24,93% et 23,52% des suffrages. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges.