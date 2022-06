Résultat de la législative à Chamalières : en direct

12/06/22 17:10

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les moments clés de ce 1er tour des législatives 2022 à Chamalières, jusqu'à la communication des résultats. Sont alignés 11 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans les 13 bureaux de vote de la commune.

L'observation des résultats des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 49,09% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Chamalières. Le taux d'abstention était de 43,89% au tour deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Chamalières ? La hausse des prix de l'essence qui plombe les finances des foyers français est de nature à dépouiller les urnes de leurs électeurs à Chamalières (63400). Pour le second tour de la présidentielle, sur les 12 561 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 22,55% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,69% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 39,35% des voix à Chamalières, à la dernière élection présidentielle contre 27,85% en France. Marine Le Pen enregistrait 11,86% des suffrages contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,61% (contre 21,95%). Les tendances nationales des derniers jours chambouleront sans doute ce paysage à Chamalières dimanche, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 39,4% des voix au premier tour à Chamalières, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 15,6% et 11,9% des votes. Le choix des habitants de Chamalières était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (75,7% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 24,3% des suffrages. Le président de la République sera-t-il en mesure de remporter la majorité à l'Assemblée au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Les électeurs de Chamalières prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?